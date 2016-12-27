宜蘭鷹石尖美景將成絕響 29日起封路

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交通部觀光局今天說，由於宜蘭秘境「鷹石尖」岩石已出現潛在性裂縫，有崩塌風險，相關單位決定於29日起封閉聯外產業道路，禁止遊客進入。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處說，海拔411公尺的「鷹石尖」岩石近年來因景色優美，經常吸引許多遊客爬到巨石上後拍照留念，也曾因偶像劇場景在網路竄紅。

管理處說，根據調查，「鷹石尖」屬斷崖落石地形，雖現場已豎立「斷崖危險，請勿靠近」等警告牌示，但遊客仍無視危險地形，在攀爬斷崖突岩後拍照打卡，險象環生，且日前經過進一步檢視，當地已出現潛在性裂縫，隨時有崩塌風險。

管理處表示，因「鷹石尖」地點偏僻，無通信訊號點，且聯外道路狹窄彎曲，一旦發生意外，救援執行相當困難。為了遊憩安全管理需要，經向當地地主溝通後，決定從29日起封閉聯外道路。

管理處說，明天下午3時起，將在步道入口處設置柵欄，並設立禁止進入告示。1051227

(中央社)