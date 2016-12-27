傳法務部提婚姻平權專法 林全：誤會

行政院長林全今天表示，對於法務部說要提婚姻平權的專法，「純粹是誤會」，法務部和行政院的說法一致，「沒有誰打臉誰的問題。」

媒體報導，法務部長邱太三表示明年2月會提婚姻平權專法，但行政院發言人徐國勇表示，「行政院無提專法的訊息」，打臉法務部。

林全下午在與媒體茶敘時表示，婚姻平權涉及很多主觀價值和社會期待，價值觀這個問題非常大，也不是行政部門說算就算，要尊重社會大眾想法，也希望社會大眾多用同理心，從反對意見的角度去思考問題，才能找到比較好的平衡點。立法院最後做的決定，代表是經過社會溝通的結果，行政院會尊重。

他表示，至於法務部提出專法「純粹是誤會」，據他了解，法務部要把早期的研究計劃案提出來給立法院了解，並不是代表行政院將依據報告結論立專法，徐國勇和邱太三說法一致，沒有誰打臉誰的問題。1051227

(中央社)