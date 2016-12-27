配對成功換肝重生 病患：像中大樂透
基隆長庚醫院日前成功完成肝臟移植手術，院方今天舉行記者會，慶祝胡男「重生」。他表示，得知配對成功消息時，感覺像中大樂透。
51歲從事倉管的胡男說，年輕時雖然知道肝不好，但卻不以為意，時常熬夜、抽菸、喝酒，加上作息不正常罹患肝癌，一開始受到很大的打擊「這種事怎麼會發生在我身上」，後來決心戒掉壞習慣，並調整生活習慣，希望能和癌細胞和平共處，不要造成身體更多負擔。
胡男表示，12月10日凌晨接到外科醫師宋睿祥來電，一名腦死患者大愛捐贈且配對成功的消息，當下「好像中大樂透」難以形容心情，因為等待換肝的病患非常多，「這是我的福氣，我會好好珍惜」，更感謝宋睿祥和醫療團隊的付出，讓手術順利成功。
宋睿祥指出，胡男是台灣中生代很典型案例，因為小時候沒有普遍接種B型肝炎疫苗，肝又是沈默的器官，時常沒有特別的症狀，胡男2年前在一次檢查中，赫然發現肝硬化且已形成肝癌，不適合接受切除手術，只能肝臟移植。
他說，由於B型肝炎大部分是垂直傳染，若家族中有人罹患B肝，應前往醫院篩檢，一旦確定帶原，目前最有效追蹤的方法就是每3個月定期抽血和肝臟超音波，配合抗病毒藥物，能延緩肝硬化進展到肝癌的速度。
這起手術由基隆長庚醫院副院長簡榮南擔任召集人，台灣第一位無國界醫師宋睿祥操刀，加上數十名護理人員合力完成，歷時長達10小時的手術，及2個多星期的恢復，院方今天舉行記者會慶祝胡男重生，他開心地切下蛋糕，不斷向醫療團隊表達謝意。1051227
(中央社)
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