臨盆在即快斷炊 客人3萬小費讓她噴淚

美國1名餐廳女侍本月稍早被客人感動到哭了出來，因為她一次拿到約新台幣2.9萬元的小費，對於懷胎9月臨盆在即、眼見就要斷炊的她而言，這錢可解燃眉之急，就像及時雨一般。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，亞利桑那州鳳凰城女侍兼酒保克拉克（Sarah Clark）告訴CNN分支電視台KHPO：「這筆錢真的幫了我和我家人很大、很大的忙。」

對即將迎接新成員的克拉克一家來說，這筆錢宛如及時雨。她預產期在明年1月8日，之後的產假她拿不到1毛薪水，雪上加霜的是，未婚夫最近也因膝蓋動手術，暫時沒有工作。

她說：「我剛開始不敢相信我看到的金額，因為真的很多錢。900美元（約合新台幣2.9萬元）是很大數目，我好一會兒才會意過來，等我會意過來，我開始哭了起來。」

克拉克表示，給她這麼多小費的女客人來餐廳光顧好多次了，兩人多次閒聊，而這位女客之所以這麼大手筆，或許因為她自己也是孕婦。

克拉克說：「我不知道她知不知道，在這個時節，這筆錢會幫我們多大的忙。我會休產假，他則是沒有工作，我們不會有收入，所以這筆錢可以支付房租等帳單，諸如此類的，真的可以幫上忙。」

除了大筆小費，這位慷慨的客人有個舉動更貼心，她留了張字條，上頭寫著：「這是上帝的錢，祂把錢給我們，所以我們拿錢給你。上帝保佑。」（譯者：中央社鄭詩韻）1051227

(中央社)