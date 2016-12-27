名嘴汪笨湖傳住院 低調拒訪客

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曾在電視台主持政論節目的作家汪笨湖傳出因病住進成大醫院，家屬要求院方限制訪客，不願對外透露任何消息。

成大醫院今天表示，病人屬於限訪狀態，家屬與病人不願透露任何消息。

汪笨湖曾在電視台主持政論節目，受到不少標榜本土派的觀眾喜愛，也有不少政治人物選舉時找他站台。數年前轉到台灣番薯電視台出任董事長，並主持政論節目，但後來就漸漸淡出媒體界。

近年來汪笨湖極少在公開場合露面，外界傳聞是健康出狀況。數年前就曾因病住進成大醫院開刀治療，但汪笨湖及家屬都相當低調，沒有對外說明原因。1051227

(中央社)