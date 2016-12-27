高醫力拚醫療外交 前進所羅門群島助滅登革熱

高醫鄭宇辰醫師訪談住院病人。（柯宗緯翻攝）

高醫黃騰瑩護理師協助登革熱篩檢。（柯宗緯翻攝）

在台灣與聖多美普林西比間之外交關係產生變化之際，衛福部與外交部的指導下，高雄醫學大學附設醫院正迅速地派遣一支8人專科醫療團，趕赴我們在南太平洋的友邦，協助正處於登革疫情嚴重爆發的所羅門群島。

自民國98年起高醫承接駐索羅門群島臺灣衛生中心計畫迄今，派遣醫護人員常駐於我們台灣政府所捐贈的索國中央醫院，一路走來每年派遣醫護同仁與高雄醫學大學專家以公衛衛生為基礎，提供傳染病防治、醫療支援及教育訓練等，並與其他國際援助團體包括聯合國相關團體、世界衛生組織、世界銀行、澳洲、紐西蘭及日本等援外組織合作，持續協助索國衛生部改善醫療環境，促進索羅門國民的健康，也進而提升我國於國際能見度，善盡我國於全球衛生合作之責，貫徹醫療無國界的理念。

高醫原本預計在11月份由郭耀仁教授領軍前往索國執行唇顎裂修復手術，讓當地患者能有機會再次嶄露微笑。不料，此時索國爆發登革熱疫情，中央醫院醫護人力極度缺乏，連我國派駐當地人員亦不幸染病；我國所捐贈的登革熱實驗室，檢驗試劑極度不足，緊急與索國衛生部討論後，為即時提供必要的援助，高醫在2週內立即由感染科、胸腔科、家醫科、小兒科、護理、公衛等組成專業防疫醫療團進駐索國中央醫院且立即捐助登革熱快篩組及相關試劑，並於兩週內運抵。

在索國停留時期，我醫療團隊與當地中央醫院緊密合作，除了提供門診服務、服務登革熱住院及重症患者；更提供教學服務，配合當地需求指導支氣管鏡操作。高醫所提供之及時協助，有效防止登革熱疫情進一步擴大並暫時緩解防疫人力的短曲，獲得當地醫院及民眾一致肯定，更獲得索國政府官方主動派遣新聞官貼近採訪，官方媒體與當地報紙也大幅刊登相關報導。

高醫表示，對於外交原本就困難的台灣，於友邦最需要我們的時候，能互相扶持，展現我國優質醫療及快速動員的軟實力，用「愛」與「專業」連接彼此，也凸顯醫療外交對維繫雙方關係的重要性。

(中時)