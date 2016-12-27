見證台灣環保史 26年環保媽媽熄燈
「環保媽媽」將正式走入歷史！環保署長李應元不捨開玩笑直說，「以後沒有人叫得動鄉鎮長整理市容了」。62歲周春娣胼手胝足創立環保媽媽基金會26年，在台灣環保史上佔有舉足輕重地位，今日周春娣宣告任務完成，環保媽媽將熄燈，交棒給下一代。
周春娣原本是英文家教，本著愛孩子的心，想給下一代好的環境，挺身而出步出家庭，從自告奮勇領養垃圾分類的「外星寶寶」踏出第一步，挨家挨戶推廣垃圾分類，她隱姓埋名不愛出名，媒體給她冠上「環保媽媽」名號，從此與這四個字結下不解之緣。
環保媽媽是由一群熱愛環保、為孩子著想的家庭主婦組成，平均年齡多在3、40歲左右，來來去去共有上萬名環保媽媽投入環保工作。當時外界多不看好，嘲諷「媽媽們懂什麼」，但事實上，媽媽確實很懂，還走在環保浪潮前面。
周春娣回首這26年來，環保媽媽基金會促成台灣建立資源回收制度、改變大高雄水質、拒用PVC運動、學校合作社禁賣垃圾食物、登革熱防治等、限用塑膠袋及免洗餐具等。
不過，最令人印象最深刻的是「清淨家園」計畫，穿梭台灣大小鄉鎮，評比哪個地區最骯髒、待改善，雖招來正反聲音，但她勇往直前。她說，那時走到腳破皮，眼前的美景，敵不過她內心裡對環保的熱情，只想寫下報告，讓台灣每處角落更乾淨、美麗。
周春娣早期強悍作風，老一輩環保官員幾乎都被她罵過，如今變得圓融許多。她笑說，自己老了，是時候交棒給下一代了，她出書「我們一起走出的路，環保媽媽故事書」細說環保工作這些年來的心酸血淚，更感謝背後有丈夫李文耕相挺，接著將真正放下，過著遊山玩水日子，對自己好一點。
(中時)
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