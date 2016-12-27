林全：別期待我明天就走 我不會走

政院長林全27日下午在行政院與媒體茶敘，暢談當前時政議題。（圖／中央社）

行政院長林全今（27）日表示，他既然在公職服務，就要做長期打算，沒有五日京兆的問題，「別期待我明天就走，我不會走。」

根據中央社報導，林全今日下午與媒體茶敘，被問到任期問題，是否感到困擾？林全表示，「是我的困擾」。他表示，今天在公職服務，沒有說一定要做到什麼時候，這個工作要離開的原因非常多，很難說在哪些條件下離開，但他必須要說，既然到這裡工作，要做長期留在這裡的打算，每件事情都要規劃得很好。

林全表示，現階段要處理政黨輪替之後的問題，要把一些舊問題重新盤整，提出改革方案，「是要興利，不只是除弊。」他表示，沒有所謂五日京兆的問題，「大家也不要期待我明天就會走，我不會走，我一定會很認真的做，而且一定要把未來長期規劃做得很好。」

被問到閣員對政策的一致性是否不夠？林全表示，部會之間考量不一致時，靠行政院政務委員協調，這部分都有充分授權。他說，但因為行政部門太龐大，難免出現看起來彼此不協調的現象，「吃飯時牙齒還會咬到嘴巴」，這是難免。但他認為經過半年磨合，各部會的溝通、政策協調都比剛來時熟練許多，有信心不會有問題。

林全也提到，明年會是非常關鍵的1年，希望現在的紛擾漸漸停下來之後，把基礎的方向定位，相信3、5年之內就應該可以看出一些前景，而且不需要看出結果，只要方向是對的，人民就會有信心，社會氣氛也會因此有所改變。

(集團連線報導)