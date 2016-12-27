興大附農王牌王志庭 受日高校震撼教育

MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽，今下午進行預賽第二球隊對抗，由奈良明星隊出戰興大附農，興大附農投手派出王志庭先發。（黃國峰攝）

Mazda台日高中棒球菁英對抗賽，興大附農今天(27日)迎戰以今年春季甲子園優勝隊伍智辯學園為主體的奈良縣明星隊，但王牌左投王志庭受震撼教育，獨撐7.1局被KO，球隊提前8局以1比11遭扣倒，王志庭苦笑說：「在台灣很少有人可以把我的球打很好。」

身為興大附農王牌，王志庭在前天對大阪府明星隊中繼4局失3分，此戰則先發迎戰奈良縣明星隊，但主投7.1局被敲14支安打，狂失11分(10分自責分)，已用了132球的他認為自己還有體力再丟，無奈8局就被提前結束，他也說，這是自己第一次投到被扣倒的比賽。

相較於前役還未完全找回比賽的感覺，王志庭表示，今天自己狀況不錯，球速也有投出來，但卻沒能壓制奈良隊打線，他說：「他們的打擊很好，可能都已經有設定好我的球路了，都被掌握到。」

王志庭為目前國內青棒數一數二的左投，在這次台日對抗賽也讓他受震撼教育，他提到，台灣的打者通常都沒辦法把他的球太好，「日本隊都把我的球打很好，(今天)被KO了。」他也認為，自己之後還要再加強球速和控球。

(中時電子報)