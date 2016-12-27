南部十大消費新聞出爐 食安佔最多

我要評比

消費者文教基金會公布今年南部十大消費新聞，第一名是美濃大地震。（柯宗緯攝）

南部十大消費新聞出爐！今天消費者文教基金會指出，今年十大消費新聞評選以美濃大地震居榜首，震出住家建築安全疑慮，而食安新聞比例占半數，包括核食、過期海鮮等上榜；行的問題，Uber遭重罰、興航停飛，亦受到高度關注。

消基會南區主委劉聰仁表示，這份評選主要以南部民眾觀點出發，從84則新聞中，經過評選委員包括學者，消保官、媒體工作者等，經三階段選出今年度南部十大消費性新聞，泛指民生相關議題，盼政府單位重視民間關心的議題及心聲。

劉聰仁指出，第一名是美濃大地震大樓倒塌，引發大眾對台灣老屋安全疑慮，尤其是台灣都更速度緩慢，老舊建築面臨當年建築法規標準較低、不良建商產品等因素上，民眾居住品質同時面臨高房價、居的不安雙重困境。

值得注意的是，十大新聞有5則為食安，包括日本核食解禁、氣候不穩菜價高漲、過期海鮮加工及竄改日期、進口黃豆逾97%為基因改良、高雄蔬菜產銷履戶數全國之冠。但對比去年度9則食安新聞，食安問題層出不窮，「民眾似乎麻木了」。

此外，行的安全也是民眾所關心。陸客團火燒車26人罹難，燒出遊覽車管理漏洞；Uber進軍台灣4年，違法營業，遭重罰6000萬，對計程車業者造成衝擊；復興航空無預警提葉，忽視消費者權益等。

(中時)