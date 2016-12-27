防廚餘轉賣 量販店廢棄食物須申報
去年屏東出現業者不當收購大賣場廚餘清洗轉賣的惡行，讓國人食安受到嚴重威脅。對此，環保署將要求資本額在2500萬元以上的量販、超市業者，自明年3月起必須申報廚餘清理流向，讓官方充分掌握，避免類似情形再發生，若申報不實，最高可罰3萬元。
環保署廢管處組長詹淑然指出，包括好事多、家樂福、大潤發、愛買、美聯社、全聯等業者，都在新制的規範範圍內，初步統計這些業者在全台有1700家分店，年約生產1.2萬公噸的廚餘，未來他們在清理廚餘時，須上網申報丟出量，再由清理單位確認接受量，並詳載重量，好避免廚餘遭到非法流用，同時環保署也會擴大稽查，若有申報不實的情況，可依《廢棄物清理法》處6000元以上，3萬元以下罰鍰。
關於新制是否會對經營造成衝擊，好市多表示，目前分店在處理廢棄食物時，都已有自主上網登錄，所以影響應該不會太大。大潤發指出，目前已有和回收商、畜牧業者簽訂好合約，可確保廚餘都進到畜牧場當作豬、雞的飼料，也有專人進行統計申報，政策上路後，可以無縫接軌。
民眾楊小姐表示，廚餘轉賣給消費者吃下肚實在太駭人聽聞，要求業者自主申報管理是一回事，最重視的是官方能不能落實稽查制度，保障民眾食安，最高開罰3萬恐怕不夠高，對資本額2500萬以上的業者缺乏嚇阻力。
去年屏東發現有畜牧業者以擁有合法畜牧登記證為掩護，每日前往高雄市前鎮區、鼓山區及大寮區等地的大賣場，把過期下架的生鮮食品、肉品載回廠房，再透過人工檢視、分類，留下外觀較佳的肉品及蔬果去除異味及雜質後，分裝成小包裝，以低於市價5成的價格，轉賣高屏地區的下游早餐店、自助餐、便當店等業者，剩下的腐敗食品才載往豬舍餵食豬隻。
(中時)
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