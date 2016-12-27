鳥松區公所攜手幼兒園發放福米 388戶受惠

我要評比

鳥松區公所舉辦「105年寒冬送暖、送福米公益活動」，幫助弱勢家庭度過好年。（柯宗緯攝）

維也納幼兒園小朋友公益表演，讓弱勢加提提早感受年味。（柯宗緯攝）

寒冬送暖！今天鳥松區公所攜手維也納幼兒園，舉辦公益活動，邀請轄內低收入戶、中低收入戶等弱勢家庭，共計388戶，由財神爺發送福米，並欣賞學童吹奏口風琴，讓弱勢民眾在年關前，感受到濃厚的人情味，歡欣迎接新年。

鳥松區長魏瑟瑄指出，這項寒冬送暖活動，邀請轄區388家中低收入戶家庭參加。市長陳菊對於弱勢族群相當重視，希望藉此拋磚引玉，帶動社會各界對弱勢族群的重視與關懷，尤其對小朋友更是愛的教育。

維也納幼兒園負責人陳進亮說，15年前，居住鳥松路三合院某黃姓小朋友曾就讀維也納幼兒園，因父親失業半年生活困難，受到幼兒園的幫助，如今就讀台大法研所，更實際回饋社會。

陳進亮表示，這位黃姓青年有一次去日本，特地帶回來日本製的「福米」並祝福他人生圓滿，還經常回園方當志工。因此，他決定年年送「福米」幫助弱勢的區民，同時安排幼兒園30名學童精采的口風琴樂器及舞蹈表演等節目。

(中時)