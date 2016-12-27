台中未成年哥哥持棍打死妹妹 裁定收容

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台中市大雅區昨天晚間發生未成年哥哥持木棍打死妹妹案件，台中地檢署檢察官今天相驗後將少年移送少年法庭，下午裁定收容，至於死因仍待解剖後確認。

檢方調查，這對家住大雅區的兄妹，昨天晚間因父母出差不在家，2人疑似發生口角，就讀高一的哥哥持木棍將國三的妹妹打死後，自己再打電話報警。

檢方今天相驗後，將涉嫌打死妹妹的少年移送少年法庭，下午裁定收容，至於死因仍待解剖後確認。1051227

(中央社)