高鐵加開列車春節疏運 29日凌晨開賣

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高鐵板橋站今天表示，明年春節6天連假，高鐵車票將在29日凌晨零時起開賣，旅客可以透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統或窗口訂購春節車票。

春節期間人潮眾多，高鐵板橋站站長江荐煇呼籲旅客預先訂位，並提早完成取票，到站可直接進站搭車。

江荐煇同時建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，可就近多加利用高鐵南港站搭車，以節省寶貴時間。

高鐵板橋站表示，2017年春節共有6天假期，高鐵為服務旅客返鄉歡度春節及假期旅遊需求，特別自1月25日至2月2日，規劃為期9天的春節疏運。

高鐵表示，疏運期間規劃加開392班次列車，總共提供1568班次，旅客可及早規劃行程。其中南下有195班，北上有197班，總共提供1568班次，29日凌晨0時開放訂票。

高鐵表示，這次連續假期依然維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5天至28天購票，就有機會享早鳥折扣，另外還有290班次適用大學生優惠。

春節疏運期間，將依各車次列車旅運狀況，提供3至5節自由座服務，持悠遊聯名卡的旅客，可直接感應進站。1051227

(中央社)