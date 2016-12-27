經營網購有成 逢甲番薯哥撞車殞命

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苗栗縣三義鄉今天發生遊覽車與廂型車對撞事故，兩車駕駛1死1傷，死亡的廂型車駕駛年僅32歲，是逢甲夜市頗有名氣的「番薯哥」彭彥維，近年經營網購有成，卻不幸遇死劫。

車禍發生在今天上午10時30分許，「蕃薯哥」彭彥維駕駛銀色廂型車外出買早餐，卻在離家僅數公里的三義九華山大興善寺聯絡道路，撞上對向車道一台遊覽車，猛烈撞擊導致廂型車車頭嚴重扭曲變形，彭男受困車內，經消防隊員全力搶救脫困時，已無生命跡象，送醫急救仍回天乏術。

彭男父母聞訊第一時間趕赴車禍現場，父親看到他口鼻冒出鮮血被困在駕駛座上，頻頻趨前緊握著兒子的手喊話「爸爸在這裡」、「加油、忍耐一下」，母親則在旁焦急哭泣，直到彭男被救出送上救護車時，已無呼吸心跳，兩老忍不住相擁痛哭，令人鼻酸。

死亡駕駛彭彥維年僅32歲，家族在九華山觀光區一代經營番薯片、芋頭片等零嘴小吃生意。彭父說，家裡生意現在都交由兒子發落，經常載貨到逢甲夜市販售，並開發各種口味，以「逢甲蕃薯哥」經營網路購物、宅配有成，豈料出門買個早餐沒多久，就傳出噩耗。

彭彥維的妹妹是女籃國手彭詩晴，球場上表現亮眼，目前加盟WCBA中國女子籃球聯賽，效力新疆天山女籃隊。彭父哽咽指出，本來計畫下個月全家就要一起去大陸替女兒加油，「現在這樣子…」難過得說不出話。

在地人士指出，死者彭彥維「很乖又很勤勞」，這樣的年輕人驟逝令人遺憾，「地方上損失一個有為青年」。

根據遊覽車上乘客轉述，當時司機正要載大家前往附近的豐林休息站上廁所，未料途中發生事故，該路段「直直的」並非彎道，遊覽車正常行駛，「不知為什麼，那輛車忽然間逆向就過來了」，造成司機臉部多處撕裂傷，其餘乘客無大礙。

警方調查，兩車駕駛酒測值均為零，現場勘查初步懷疑廂型車違規跨越雙黃線，不過礙於跡證有限，確切肇事原因仍須進一步調查釐清。1051227

(中央社)