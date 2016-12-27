缺席預算表決 時力澄清已達成協議
時代力量立法院黨團今天針對缺席國營事業預算案表決遭諷「時代缺席」表示，黨團秉持實質審查精神，提案已與行政單位達成協議，無表決需要，何來「杯葛」或「未參與表決」？
立法院會今天處理105年度國營事業單位預算案，國民黨團列出338案表決，民進黨團奉陪，時代力量黨團與親民黨團不出席。
媒體報導，時代力量有針對「研發替代役基金」提案凍結預算新台幣1000萬元，但今天下午表決時5位立委都不在場，反倒是國民黨立委幫忙投下10票贊成，但仍遭在場的民進黨45名立委以人數優勢否決。而綠委發現時力立委都沒出席，紛紛拿起手機紀錄，諷刺是「時代缺席」。
對此，時代力量黨團稍晚表示，根據23日下午協商結論第5點，鑑於105年度將屆年度結束，各黨團所提預算刪減提案，應視提案立委刪減內容，由各基金預算執行單位調整減列，且當天在協商時已與內政部達成減列之決議。
時代力量黨團指出，時代力量黨團秉持實質審查的精神，達成協議之議案本即無表決之需要，何來「杯葛」或「未參與表決」之說？國民黨團以輪班接力、案案表決的方式拖延議事，方是實不可取。1051227
(中央社)
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