駕駛投票通過罷工 澎湖28日恐沒公車

澎湖車船處企業公會爭取契約駕駛福利，今天通過罷工投票，並宣佈明天零時起罷工，因此，澎湖島上可能首度出現沒有公車行駛的日子。

澎湖車船處正緊急開會研商替代方案和協調，對於明天可能出現沒有駕駛，導致公車停擺，希望原有正職駕駛能先行替代支援，讓學生專車正常行駛。至於其他班次則以減班來因應，不過，公車駕駛罷駛行動一致，看來不太樂觀。

澎湖車船處企業工會爭取契約駕駛納編比照技工等福利，今天以66票比11票，投票通過罷工，同時也以66票比9票通過「設置罷工糾察線」等，希望柔性勸導駕駛不要出勤，並宣佈自明天零時起罷工，以具體行動來爭取權利。

澎湖車船處企業工會理事長魏睿宏提出契約駕駛薪資調整比照契約技工、加發年終獎金、離島加給、子女生育、教育、喪葬等補助，及提高車輛第3人責任險由新台幣180萬元提高至300萬元等訴求，多次與車船處協調，縣府與議會都出面進行勞資調解，部分獲得回應但未實施，大部份則未獲得回應。

澎湖車船處現有55位公車駕駛，除22位是正職外，其中有33位是依澎湖縣政府97年自訂「車船處契約勞工待遇管理要點」後聘用的；這些契約駕駛機與正職駕駛，都是擔任同樣工作與工時，但待遇與福利差一大截，薪資在扣除勞健保後，只剩2萬8000元，也沒有年終獎金和各項補助等福利。

澎湖車船處指出，依行政院的規定，機關為精簡人力，原有技工、駕駛、工友出缺後，不得再補，因此公車處的新進駕駛員都是以「契約駕駛員」任用。1051227

(中央社)