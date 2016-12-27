高市觀光局獲雙獎 陳菊讚「旅行台灣首選高雄」
高雄市長陳菊今(28)日於市政會議，接受高市府觀光局獲得交通部觀光局「105年度旅遊服務中心督導考核暨服務評比競賽直轄市組第一名」及「105年第二屆城市好旅宿—縣市政府管理績效評比特優」的獻獎，除感謝中央肯定，陳菊也再次宣示高雄旅遊環境及服務品質的完善，歡迎國內外遊客「旅行台灣 首選高雄」。
由交通部觀光局及遠見雜誌舉辦的105年i-center旅遊服務體系評鑑，高雄市旅服中心由於提供多項創新貼心服務，包括協助旅客丟棄多餘物品、幫助定期旅遊民眾蒐集旅遊文宣、協助語言不通或行動不便的旅客購買票券，及協助好玩卡取卡等等，在直轄市組中獲得首獎之殊榮。
另交通部觀光局辦理之105城市好旅宿評比，本市由於對旅宿業積極稽查核處、輔導非法旅宿合法化，及加強宣傳合法旅宿，獲得最高榮譽特優，交通部觀光局並於高雄辦理成果發表會及研習活動，以本市為優良範例向其他縣市強調旅宿管理機制之重要性。
陳菊於受獎時表示，高雄是南台灣最重要的出入口，在許多產業上都有著極高發展潛力，近幾年市府在各方面都非常積極整合資源並編列預算，來作完善的軟硬體建設規劃及施作，從國家體育場到亞洲新灣區多項指標性建築、從捷運及公共腳踏車租賃系統到輕軌、越來越多的綠地綠建築、本次得獎的旅宿及旅遊服務中心，都能看出市府朝世界節能趨向與顧客滿意理念努力的成果及決心。
陳菊說，觀光局在曾姿雯局長的領導下，除了配合中央新南向政策積極開發新市場，也同時加強高雄旅遊環境的檢視，目的就是希望旅客到高雄觀光時能充分感受到旅遊環境安全及良善的服務品質，市長也期許觀光局繼續努力，思考更全面的觀光發展策略，打造高雄成為永續觀光城市！
(中時)
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