1次性容器載運蛋 業者怨配套不足

我要評比

為落實「使用1次性容器或包材載運生鮮禽蛋」政策，屏東家畜疾病防治所長李永文今天率員向屏東市蛋商宣導，卻遭業者抱怨政府宣導不足，配套也不足，禽場、蛋商一團亂。

李永文一行人進到這家中盤蛋商店內時，仍滿是塑膠箱裝蛋，稽查人員當場依動物傳染病防治條例第14條第4項規定開出限期改善通知單。

簡姓業者抱怨，2年前禽蛋相關業者確實知道有這個政策要實施，但2年來政策該如何配套，如要怎樣的1次性容器？紙容器由禽場、還是蛋商負擔成本等問題，政府放著不管，沒提出相關規畫，業者當然是觀望，沒想到2年後說上路就上路。

業者指出，1個塑膠箱要新台幣70元，可用10多年，現在店內有千餘個塑膠箱成了廢物，難道要丟高屏溪？政府連回收政策都沒有;20公斤裝的紙箱1個約40元，用完就丟，不但增加成本，所產生的廢紙垃圾回收量也很大。

李永文表示，紙箱是禽場、還是蛋商出，是市場機制，到時應該會訂出來，目前限期改善時間3到6個月，如果複查沒有改善，依法可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。1051227

(中央社)