禽流感防疫 新北勸導蛋商不用塑膠蛋箱
新北市政府動保處今天配合農委會防檢局政策，勸導新北市列管的60家蛋商，使用一次性包裝或包材出貨。目前，蛋商多仍使用塑膠蛋箱前往養雞場盛裝雞蛋批售，恐成防疫漏洞。
蛋商王景鴻表示，雖然政策造成成本增加，但為禽流感防疫，也考量長期蛋源或雞肉源的穩定性，有必要配合蛋商一次性包裝政策。
動物保護處長陳淵泉表示，今天勸導盤商，大致上配合狀況良好，蛋商及盤商早接獲輔導，近半年內已改用一次性裝載容器或包材出貨，但多屬於銷售端，來源端仍使用塑膠蛋箱。
陳淵泉說，以中和區圓通路一家出貨給全聯大賣場的蛋商為例，雞蛋已經有95%使用PVC包裝。
他說，永和區秀朗路的一家蛋商，也強調願意配合政策。傳統上，使用蛋箱在不同禽場間重覆使用，會增加疫病傳播風險，動保處將注意，要求蛋商改善，避免蛋箱再次回到禽場。
不過，大盤商從養雞場載運雞蛋到分裝點的盛裝容器，目前仍是塑膠蛋箱。動保處表示，禽蛋裝載容器或包材是傳播禽流感重要媒介之一，傳統塑膠蛋箱因頻繁地在不同禽場重覆使用，會讓疫病交叉傳播機率增加。
另外，環保單位認為，使用PVC的容器盛裝，依舊是不環保，仍希望使用紙蛋盤。陳淵泉說，依照與業者的溝通，使用紙蛋盤，每一顆蛋要增加成本0.3元，一斤蛋恐增加3元售價。
陳淵泉表示，將以3天時間，全部輔導新北市所管轄的60家蛋商，並且發公文知會業者，要求生鮮禽蛋使用一次性裝載容器或包材，減少污染，提升蛋品衛生安全。
陳淵泉說，使用一次性容器或包材等，可大幅降低禽流感及有害病菌，如沙門氏桿菌等交叉傳播風險。新北市動保處會配合中央農委會進行蛋商、盤商等業者的輔導及查核。1051227
(中央社)
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