甘肅醫學院訪金門大學 盼加強合作

中國大陸甘肅醫學院院長朱建國最近率學校主管到金門大學參訪，與金大校長黃奇等人就學校行政、學生管理、辦學特色及未來的合作交流等面向進行深度討論，雙方盼有更多合作。

來訪的甘肅醫學院成員除了朱建國，還有教務處長潘潤存、護理部主任崔巧玲、西醫教學部主任李蕾及醫學院辦公室主任靳文；金大校長黃奇率副校長陳建民、主秘呂立鑫及健康護理學院4位教授歡迎甘肅醫學院參訪團隊的到訪。

黃奇表示，金大與甘肅醫學院的學生規模相近，但甘肅醫學院有近60年的歷史，而且在醫護領域的教學有很好的發展成果，希望能藉由雙方的交流，增進金大健康護理學院的教研能量。

朱建國表示，此行主要是以金大健康護理學院為參訪重點；他說，金大建校僅20年，就有如此的發展成就，希望從中學習到金大發展經驗，做為甘肅醫學院推動校務發展的參考，也期待未來能與金大規劃更多實務合作。

金大健康護理學院院長盧冠霖及護理系、長照系、社工系教授分別和甘肅醫學院交換教學心得，並介紹金大在專業項目培訓的執行情況。金大社工系副教授朱僑麗並帶領來賓參觀健康護理學院轄下的護理專業實習教室。金大對護理專業人才培育的用心，受到甘肅醫學院參訪團隊讚賞。

過程中，朱建國也特別就德育教育觀點與金大護理學系學生分享如何把思想變成信仰、把意志變為力量，以及如何把理論變成行動，鼓勵在場同學要致力追求知識，透過學習培養責任感與行動力。1051227

(中央社)