活化空間照顧婦幼長者 中市西區社福中心啟用

西區社會福利服務中心舉辦開幕典禮，地方人士齊聚歡喜慶祝。（張妍溱攝）

西區社會福利服務中心今天開幕，市長林佳龍（左三）表示中心功能多元，邀民眾多多使用。（張妍溱攝）

建築設計融入「摺紙飛機」圖樣與導航站的歷史意象相互融合。（張妍溱攝）

林佳龍當場使用社會福利服務中心內圖書室，為幼稚園小朋友講故事。（張妍溱攝）

台中市西區大忠里一處公園旁的3層樓建築，灰色外觀加上綠線條融合導航站歷史意涵，原本荒廢的民航局發電站在地方與市府多年爭取下轉型活化，成功催生社會福利服務中心，今天舉辦開幕典禮，邀請當地社區發展協會環保手工藝作品展出，未來除提供高風險家庭、家暴服務及在地居民租用場地，嘉惠更多人。

林佳龍表示，西區社會福利服務中心過去為民航局發電站，閒置空間利用結合多項功能，3樓有家暴與性侵的防治中心西區辦公室、2樓家庭福利服務中心，可舉辦各式親子、家庭聯誼性活動，1樓也可做為關懷據點讓長者有活動場地，讓社福中心跟民眾更親近，也是活化舊城區很好的方式。

大忠社區發展協會理事長熊英芝說，大忠里沒有活動中心，過去里民活動、社區發展協會等都需要外借場地，如今有社會福利服務中心可使用也解決地方長久以來的需求，並建議1樓使用空間由協會代管維護。

社會局指出，該中心特別設置家庭暴力及性侵害防治中心，就近提供西區、南區、南屯區、中區與東區的個案服務，目前社工員已進駐並經常性訪視個案、緊急出勤處理，個案求助及市民獲取社福相關服務措施更便捷。

(中時)