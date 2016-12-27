正統滿清臘八粥 高雄吃得到

一碗臘八粥，竟可連結祖孫三代情！長期經營珠寶、骨董生意的長虹藝術業者牛家，第一代牛媽媽出身前清八旗子弟，淵源於滿人皇族習慣，每逢臘月必煮臘八粥供佛，老人家已將此手藝傳承兒媳曾毓煦，第三代牛靖涵想發揚光大，讓大家都吃到此風味獨特的粥品，特於起家厝開設「慶有餘」臘八粥店，賣起濃濃親情味。

曾毓煦表示，她的婆婆因出身前清八旗，在長虹藝術營業後，每年正逢臘月之際，牛媽媽就會開始熬煮臘八粥，而這個粥品與坊間所見的一般臘八粥，有所不同。

她說，根據祖傳的秘方，也是沿襲中國宮廷熬煮方式，一脈相傳，食材為精心挑選的多種穀物組合，內含豐富維生素、礦物質及膳食纖維，口感綿密而安順，且甜而不膩。

長虹藝術業者牛雷也補充說明，目前在北京雍和宮內，還擺有一鼎古銅大鍋，重約四噸，專門熬煮臘八粥之用，在雍正還未即位前，當時雍和宮還是雍王府，也是用類似大鍋煮粥來吃，顯見當時滿清皇族對臘八粥的重視。

其實，臘八要吃粥，是從佛教典故傳入中原，為釋迦牟尼成道之前，因餓極之際有人供養甜粥，讓他下定決心定要修佛成道，普渡眾生，終於在臘八這天如願以償，後世即熬煮臘八粥供佛成為傳統。

所以，長虹從20多年前，就開始以臘八粥向各方結緣，除親朋好友、主顧客群，都能品嘗到他們家口味獨特的臘八粥外，更重要的是，送到鄰近的佛寺供佛，並分送僧眾食用，口耳相傳之下，早已成為牛家除古玩之外，最讓人津津樂道之事。

就因牛家的臘八粥好吃，凡吃過的人皆念念不忘，友人也建議，為何不出來開店？此動念都被打回票，畢竟餐飲與珠寶生意屬不同範疇，還是堅守本業就好。

但第三代牛靖涵畢業於嘉義大學體育與健康休閒系，畢業後原本想開設健身房，並搭配推廣養生飲食，但後來想到自家祖傳的臘八粥，早已是聞名在外，靖涵即央求媽媽，將奶奶的這份好手藝傳承給她，最後全家人決定，在三多路長虹發跡的起家厝，開店賣粥。

至於店名「慶有餘」，是從「向陽門第春先到，積善人家慶有餘」這句對聯而來，牛雷希望女兒秉持積善家風，才能讓事業永續經營，寓意深遠，也意涵對愛女的期待。

而牛家臘八粥食材豐富，包含紅豆、薏仁、紫米、糙米、燕麥、蕎麥、紅米、小米、糯米、香米、蓮子、紅棗、桂圓等多種穀物。最特別之處，就蓮子、紅棗及桂圓另以「蜜」的手法，不與甜粥一起大鍋熬煮，保持甜而不膩的特色，也為臘八粥增添芳香韻味。

此外，為增加品項，「慶有餘」另推美人窩，就是俗稱素燕窩的銀耳，會將銀耳取名為美人窩，曾毓煦笑說，這是某次牛雷品嘗自家的白木耳甜湯，苦思響亮易記的品名，一時興起，唱起老歌桃花江，有一句歌詞「桃花江上有美人窩」，靈光一閃，就將銀耳湯定名為美人窩，不但貼切也令人印象深刻。

(中時)