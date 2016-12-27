吵架失控 16歲少年木棍打死胞妹

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台中市大雅區16歲李姓少年，26日晚上放學後與14歲的妹妹發生口角，一時氣憤竟持棍棒打死妹妹，少年發現自己闖下了大禍，打電話向警方自首，警方依殺人罪將他移送少年法庭。

警方表示，高一的李姓少年昨天晚上6點多，在家裡與讀國中的妹妹，因細故發生爭吵，李姓少年憤而拿起四角木棍亂揮，妹妹頭部受傷倒地不起，少年約晚上9點打電話向警方自首。

警方趕到現場，現場環境十分凌亂，李女已陳屍地面，初步了解，李姓兄妹不合常發生口角，案發時父母剛出差不在家，聞訊後徹夜趕回悲痛不已。警方今天報請檢方相驗，少年下午裁定收容，案發經過及原因仍待進一步調查。

(中時)