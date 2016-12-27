他不讓我們難過…李恕權揭傅達仁真正身體狀況
活躍於80年代的「蚱蜢王子」李恕權，今(27日)為乾爹傅達仁新書發表會，攜手昔日玉女周子寒獻唱「當你老了」，優美嗓音讓現場賓客聽的回味無窮，他事後自嘲年紀大了：「每天晚上背歌詞背到我辛苦的不得了，現在年紀老了，好苦喔！」
李恕權與傅達仁相識超過30年，因為感謝傅達仁對他的照顧，認傅達仁為乾爹，他說有天傅達仁突然致電，要他去蒐集關於安樂死的法規，他不敢多問，不僅把資料整理妥當，還貼心在上頭畫重點，向傅達仁解釋法規細項，「雖然加州是合法的，可是要避開詐保問題。」最後他終於忍不住問了，「爺爺（傅達仁），你在打什麼主意啊？」
李恕權透露傅達仁近來經常進出醫院，平均一個禮拜就去醫院１、2次，自己也常常去探望他，但怎樣也想不到傅達仁會問他這問題。不過李恕權也表示若有好的配套措施，自己很支持安樂死。
李恕權坦言能體會傅達仁感受，透露傅達仁身體狀況不如表面健康，「他每次打電話給我，都是鼓起氣，不讓我們周邊任何人為他難過，就像你現在覺得他講話很有力氣，但我們自己私下有在醫院照顧他，像坐在車子裡面坐20分鐘，他的腳就站不穩了，因為血液不流通。所以我了解，所以他這樣子的安排，其實我是為他高興的。」
李恕權還透露等自己將來走的那一天，要開個派對，他笑說：「我要鋼管秀，不接受花、白紙，只接受白包，哈哈哈…進來的人不准哭，還要準備紅酒威士忌餅乾三明治，我們要去慶祝曾經有的美好人生。」還會交代女兒不准跪他，也不許鞠躬，「鞠躬幹嘛，我已經掛了。」
另外，周子寒也稱，傅達仁提倡安樂死並非為了自己，而是為了他人請命，「因為他自己知道自己屬神的，他不需要，只是透過他來發聲，大家、上頭才會重視這個議題。」
(中時電子報)
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