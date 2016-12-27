高市議通過食安自治條例 要標示產國產地

高雄市議會27日三讀通過高雄市食安自治條例，經藍綠黨團協商後，增訂「輸入曾發生核災的國家或其它不安全地區所生產的食品，應標示生產國、生產地」。

市議會國民黨與民進黨各自提出「高雄市食品安全衛生管理自治條例」，國民黨版本要求註明生國產外，還必須標示到都、府、道、縣，鎖定日本核災區食品把關。

民進黨團版本則要求擴大把關範圍，針對曾發生核災的國家及其他不安全地區生產、製造或加工的食品，要輸入高雄市都必須標示生產國生產地。

藍綠議員為各自版本辯護，國民黨議員黃紹庭要求衛生局加速更新公告有輻射汙染或

不安全的食品。

律師出身的民進黨議員羅鼎城力主應擴大把關範圍，以免立法有掛萬漏一的缺失；邱俊憲也呼應，指核災外，其他地區也可能有食安疑慮都應列入，才能為全面為市民健康把關。

議長康裕成裁示休息由兩個黨團協商出共識，最後藍綠取得共識，同意通過共同提案的版本。

修正的草案包括食安管理自治條例的第10條之1、12條之1及16之1；其中最關鍵的是食品業者輸入曾發生核災的國家或其他不安全區所生產、製造或加工的食品到高雄市，應標示生產國、生產地，有輻射或其他不安全的食品也不得於高雄市流通。

並要求曾發生核災的國家及其他不安全地區與有輻射汙染或不安全的食品，由主管機關公告。

(中時)