偷A車牌掛B車 三民二警埋伏逮獲犯嫌
日前三民第二分局覺民派出所所長楊增平、警員張翰瑋執行巡邏勤務時，在三民區覺民路光武國小旁的停車格，發現一部銀色TOYOTA自小客車2L-0000停放於車格內，經警政系統查詢車型與車牌明顯不符，員警便以警用電腦M-Police查詢發現該車懸掛之車牌已通報失竊。
覺民所指派專案人員著便衣於附近埋伏等待，約於當日上午9時50分許，嫌疑人前來取車，經確定插入鑰匙後，警方見機不可失，立刻上前將其控制，警員張翰瑋從竊嫌後方一把抓住，並且詢問竊嫌「車牌是不是你偷的」，竊嫌表示該車是借來的，不清楚車牌失竊等推託之辭。
經查嫌犯為21歲李姓男子(有毒品、妨害公務等前科)，因當場人贓俱獲，員警擔心李嫌一個不注意就開車門想逃跑，安全起見一面先壓制、控制行動，一面迅速以手機通報巡邏警組前往支援，待覺民所巡邏人員趕赴現場，順利將李嫌上銬逮捕。本案李嫌涉嫌重大，覺民所依照竊盜罪準現行犯予以逮捕，並帶返所依法偵辦。
(中時)
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