亞太無添加美食獎 台灣10飯店獲青睞

台灣歷經食安風暴，餐飲業者更重視食品安全。「Anti Additive無添加組織」費時兩年評選出亞太地區優良業者，台灣10家觀光飯店入選，明年2月在澳洲雪梨歌劇院參加頒獎典禮。

這次評選由晶華酒店、國賓大飯店、香格里拉遠東國際大飯店、台北萬豪酒店、台北花園大酒店、西華飯店、美福大飯店、台北文華東方酒店、福華大飯店、維多麗亞酒店獲得這項殊榮，而台灣目前已有20家餐廳通過無添加物的認證。

中華民國無添加餐飲食品發展協會今天在國際會議中心舉辦「無添加食品美味評鑑」頒獎典禮，先頒獎肯定這10家台灣優良業者。

受獎主廚表示，「我們除了用最好的天然食材，更重要的是沒有使用添加物的烹飪技法，凸顯出食物原味的美好，讓客人吃得安心又開心」。在台灣飯店業服務超過20年的高階管理者也認為，台灣消費者意識抬頭，對於食安議題更關注，飲食不含添加物勢必是未來餐飲業主流。

中華民國無添加餐飲食品發展協會在2015年成立，今天舉辦「亞太AA美食獎評審特別獎台灣區授獎暨雪梨行前記者會」，外交部非政府組織國際事務會副執行長沈文強等出席擔任頒獎人。

Anti Additive無添加組織源於荷蘭，致力於推廣食品廠商與餐廳，製作無添加食物，並將理念推廣至澳洲、泰國、韓國、香港及台灣。頒獎典禮將於2017年2月22日於澳洲雪梨歌劇院舉辦，除了台灣，獲獎者還包括澳洲、香港、曼谷、首爾、東京等餐廳業者。1051227

(中央社)