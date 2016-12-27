彰縣人事異動 林錫耀胞弟擔任副縣長

彰化縣政府今天傳出人事異動，從彰基借調的副縣長周志中因借調2年期滿，將回到彰基，副縣長一職由教育處長林明裕升任。林明裕是行政院副院長林錫耀的胞弟。

國立台灣師範大學化學系畢業的林明裕，曾擔任國中導師、教務主任、訓練主任以及國中校長等，也曾擔任過台中縣國中校長協會理事長，在教育界經歷完整。對於即將擔任副縣長一職，林明裕說，要謝謝縣長的賞識與栽培，給他這個機會。

至於將離開副縣長職務的周志中在擔任副縣長前，在彰化基督教醫院擔任過急診部部長以及院長室發言人，當初魏明谷邀請周志中擔任副縣長時，強調是要借重周志中在醫療界的30年經驗，希望在衛生、食安等領域為縣民把關。

不過周志中2年借調期將到期，決定辭去副縣長一職，周志中指出，感謝縣長給他機會歷練，讓他除了有在白色巨塔的歷練之外，也學習到很多，離開副縣長的職位後，會回到彰基醫院服務。1051227

(中央社)