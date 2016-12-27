鋰電池託運恐危飛安 航警年查獲15萬件
搭飛機鋰電池產品一定要隨身，飛安會今天表示，統計1年查獲託運鋰電池案例高達15萬件，如果航程中不慎起火，對飛安是一大危害。
三星NOTE 7手機在飛機上屢傳自燃意外，已經被各國航空公司規定禁止攜帶，另外，今年5月，威航機上也發生行動電源充電起火事件，所幸處理得宜，沒有釀災。
飛安會主委黃煌煇今天表示，航警局統計，1年約有15萬件行李在過託運安檢時被發現裝有行動電源、手機或是相機的鋰電池，若是不慎被帶上機，在貨艙中發生自燃意外，後果恐不堪設想，提醒民眾一定要將鋰電池隨身攜帶。
飛安會今天也宣布，已經在今年與中華民國海洋及水下技術協會簽署合作協議書，將有助飛安調查。1051227
(中央社)
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