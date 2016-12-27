未巡檢私接電線害女枉死 新北養工處承包商遭訴
鄭姓男子在2015年10月駕駛貨車行經永福橋涵洞時，意外扯下橋下緣私接電線，致使隨後騎進涵洞的高姓女騎士因後照鏡遭電線纏繞而摔車，並遭後方鄭男所駕汽車撞死。高女之死，該由誰來負起刑事責任？
新北地檢署調查發現，光寶科技在2015年間取得新北市養工處詠胡區有關路燈換裝暨維護工程契約後，再與下游包商益詮電氣公司簽約，共同負責永和地區路燈線路巡查、維護事項，若發現不明線路，就應該立即查明屬其他事業單位所有，或是不明人士私接線路並立即剪除。
檢方偵結認為，兩名鄭姓司機在馬路駕駛行為，難以預防高姓女騎士因電線纏繞突然摔車跌倒致死，偵結後均處分不起訴；但負責巡查電線業務的承包商光寶科技徐姓、黃姓專案經理，以及下游包商益詮電器王姓負責人，27日均遭新北地檢署依業務過失致死罪嫌起訴。
(中時)
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