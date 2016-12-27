鷹石尖現裂縫 明下午3時封閉
宜蘭縣頭城鷹石尖鳥瞰海天一線景色，在網路推波助瀾下，成為遊客朝聖取景熱點。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處9月調查地質，日前報告出爐，突出尖石已出現「節理縱裂」，遊客攀爬恐隨時斷裂，今(27日)宣布，明下午3時就會封閉該入口處。
東北角風管處副處長陳煜川指出，鷹石尖處屬私人林班地範圍，地主希望保留原貌，不願遊客擅闖，東北角風管處立場「不鼓勵前往」，不過，由於造訪此處的遊客為了拍攝如臨萬丈深淵的險境照片，都會刻意攀爬突出尖石取景，稍有不慎就會發生摔落。
海拔411公尺的鷹石尖只是部分攝影愛好者之間口耳相傳的私房取景點，一張張居高臨下、俾倪海岸線的美圖，透過網路瘋傳，令網友們趨之若鶩，紛紛按圖索驥，近年來成為大家特地前來朝聖的熱門景點。
陳煜川說，有鑑於遊客都會爬上尖石的危險行為，東北角風管處9月份也委託專家進行地質調查，調查報告日前出爐，3處突出尖石都已出現「節理縱裂」現象，遊客不顧危險盤爬上去，附加重量恐加速岩石裂解，令人提心吊膽。
由於鷹石尖位處風管處轄區外的陵線，屬於林班地範圍，已被1名台北人承租多年，風管處數年前曾探詢過地主能否由官方設置一些安全設施，不過，地主希望保留原貌，因此婉拒開發，同時表達不歡迎遊客私闖，但是同意東北角風管處在懸崖邊設置警告標語。
東北角風管處昨將地質報告提供給宜蘭縣政府、頭城鎮公所與地方里長，大家驚覺鷹石尖宛如一處不定時炸彈，地方民眾認為應該封閉起來，以避免發生危險。頭城鎮長曹乾舜則希望可以再找其他專業單位勘查，看看能否加強地質安全性。
由於鷹石尖下方的合興里有上百戶住家，東北角風管處不願遊客發生危險與危及下方住宅區，將在明天下午3時在鷹石尖的步道入口設置臨時柵欄，除了地主外，禁止其他遊客進入。也建議遊客轉往遊憩設施完善的桃源谷大溪線步道或頭城梗枋地區觀日步道，同樣可以欣賞海天一線美景。
(中時)
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