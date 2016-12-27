「花若盛開，蝴蝶自來」漆藝展 埔里紙教堂登場
新故鄉文教基金會為「讓世界從蝴蝶認識台灣」，特與國立台灣工藝中心合作，透過工藝設計，展現台灣蝴蝶王國，今〈27〉日在埔里紙教堂以「花若盛開，蝴蝶自來」為主題，展現12位工藝家的46件漆藝研創成果，展期至2月12日，值得喜愛漆藝的民眾前往觀賞。
「花若盛開，蝴蝶自來」漆藝研創成果展今起在埔里紙教堂舉行開幕式，工藝中心主任許耿修特別趕至會場和新故鄉文教基金會董事長廖嘉展期勉展出成功，並為展出者加油鼓勵。
展出會場除有12位工藝作者的創作分享、漆器螺鈿技藝的示範表演，並有Butterfly交響樂團的開場演奏，讓參與貴賓在現場親身自體驗漆藝彩貝蝴蝶的手作魅力，可謂是場跨越視、聽、觸覺感官的文化饗宴。
工藝中心主任許耿修表示，南投是全世界蝴蝶最多、也是推動工藝的大縣，選定水準不輸日本的漆器工藝，並輔導12位工藝家以蝴蝶為研創題材，讓工藝設計再展現台灣蝴蝶王國，更具積極意義。
新故鄉文教基金會董事長廖嘉展指出，蝴蝶是埔里最具代表性的生態資源，從蝴蝶生態的保育到文化藝術的展現，打開不同的銷路，把台灣行銷出去，讓世界與台灣連結，也讓世界從蝴蝶認識台灣，這是具有非常意義的價值。
此次漆藝研創成果展共展出12位工藝設計者46件的研創作品，以蝴蝶的整體意涵為主軸，運用當代思維及手法，經由設計轉化，將漆藝結合蝴蝶文化產物，展現生活中用品，融入現代生活樣態，讓使用者因而感受與蝶共舞的自由與美麗，非常值得觀賞。
(中時)
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