延宕3年李科永圖書館 高市文化局讓步僅移1棵樹
因護樹等民間團體強烈反對，而延宕3年的高雄市立圖書館李科永紀念圖書館捐建案，文化局做出「基地面積縮小、只移植1棵樹」重大調整設計，將成國內首見與生態融合、綠樹圍繞的社區圖書館，預計1年後完工。
紀念圖書館原設計「基地面積500坪、佔中央公園比例千分之13、樓高18公尺、現地移植樹木47棵」，經歷3次調整設計，從最終版調整為「181.76坪、佔中央公園比例小於千分之6、高12.5公尺、只移植1棵樹」。
未來，是一座地下1層、地上3層，被綠樹環抱的圖書館，而從圖書館裡往外看，就是公園美景，設計師還用透光罩，讓陽光自然灑溢到室內。
調整後的最終版設計，28日將送都委會審議，更寫下史無前例於都審已取得建照後再重新設計的紀錄。
市總圖館長潘政儀說「外界的護樹及降低高度的聲音文化局聽到了也做出回應，基於公共建設服務市民初衷，做出調整」未來，紀念圖書館的高度與相鄰的文學館相近，隱身在綠樹間，是一座與人文生態共存的社區圖書館。
這座高雄第一座民間捐建、政府營運的圖書館，一波多折，文化局3年開15場說明會、1場公聽會、參與1場論壇、市議會5場公聽會，市府研考會辦理民調獲得逾6成民眾。
(中時)
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