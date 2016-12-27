零售蛋新法上路 業者嗆製造麻煩

民眾習慣在塑膠籃子內選蛋的的習慣，跟著新法上路要開始改變。（林和生攝）

一次性包材載運生鮮禽蛋上路，業者抱怨連連。（林和生攝）

「做官的也體諒一下！」屏東縣家畜疾病防治所配合農委會推動「使用一次性包材載運生鮮禽蛋」，27日前往零售據點稽查，業者頻頻抱怨說，政策實施前沒有宣導、也無配套，說做就做，讓人無所適從，直呼：「不要再製造麻煩了」。

屏東家畜疾病防治所長李永文解釋，使用一次性載包材主要是避免重複使用載運容器，造成禽流感交叉感染，目前以禽蛋盤商為主要稽查對象，再來是禽場、零售商及相關餐飲業者。

這到底是誰想出來的「德政」，經營零售蛋業者簡世彰強調，自己是看電視才知道新法上路，但之前沒對業者宣導、協商，命令來得又急又快，加上沒有配套措施，讓下游根本不知道如何因應？「有同行擔心被罰錢，第一天乾脆關門不做生意」。

好的政策當然要配合，但簡世彰說，一次性包裝的紙箱到底是要禽場負責，還是蛋商自掏腰包，這屬成本問題，政府都沒說清楚，一顆蛋才賺幾毛錢，當然要斤斤計較；且政策施行後原本大家用的塑膠籃如何回收？因為數量龐大也是大問題。

以屏縣而言，相關蛋類盤商及零售業者超過1000家，所有人都在觀望配套方式。李永文說，即日起家畜疾病防治所會加強稽查，初期仍以勤導為主，未達標準會要求限期改善，如3至6個月沒有動作，將依動物防治法處3萬以上、15萬以下罰款。

(中時)