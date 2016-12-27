美和科大發行校園年曆 票選12名模特兒
屏東美和科技大學大創影像社今年第2年推出學生校園年曆，由全校師生票選出6男6女共12名模特兒，在學校各處攝影，記錄下學生時代身影。社長涂温佑說，因為校園不大取景不易，很多照片都是在想像不到的場景拍攝，展現不一樣的學校。
涂温佑說，某間大學製作年曆後得到很大關注，讓他興起有為者亦若是的想法，邀請社員開會討論後，去年終於誕生屬於美和的第一本年曆，也成功的引起全校關注。今年再度發行針對去年的缺點改善，並發起票選活動，讓全校師生更能參與。
美和有3個校區，但都不大，取景並不容易，除了學校特色的天橋外，屋頂、地下室、停車場、操場等普通的場景也都入鏡。他說，曾走了好幾個小時，最後在地下室一個像廢墟的門，打開完全符合心中期望，也拍出要的效果及畫面，感覺非常棒。
一月先生林裕哲是轉學生，在男生中票數最高，他說因為喜歡攝影，這次當模特兒更能了解如何指導模特兒肢體動作；七月小姐白可欣是日系女孩，她說從小就有當模特兒的夢，但因個子嬌小無法實現，這次活動讓她完成夢想，非常開心。
副社長許德裕說，這次活動得到全校熱烈響應，社團也舉辦走秀發表會，發行的100多本年曆全部售完，所得一半將捐給屏東家扶中心。
(中時)
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