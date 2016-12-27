原來我是有用的人！街友下田當農夫找回人生
「原來我是有用的人！」屏東縣政府和慈善團體合作推出「福利農田計畫」，邀請弱勢家庭、街友及輕度身心障礙朋友前來耕作當農夫，7月播種至今終於可以收成，看到辛苦努力後的收穫，大家都笑得闔不攏嘴，種一塊福田也找回人生價值。
副縣長吳麗雪表示也和街友歡喜收成，她說過去輔導街友就業時，許多人因缺乏自信、學經歷等因素，無法順利找到工作。福利農田推出後，街友經由專家教導農務技巧，習得一技之長，同時有零用金、民生物資補助，讓他們更有自信再次融入社會。
福利農田7月開始播種，過程中雖然歷經颱風，影響部分作物，但玉米、茼蒿、地瓜葉、絲瓜、木瓜、茄子等作物陸續可以收成。這些無毒蔬菜也透過臉書粉絲團「屏東福利農田」開放預購，讓民眾購買經濟弱勢街友。
獨居的秀琴因罹患糖尿病腳部截肢，經濟陷入困境，加上孤身一人，被安置到收容所後「整個心都冷了」。開始種田後覺得自己還是很有用，尤其看到幾個月的勞動可以收成，非常開心。
阿發原本是船員，因身染重病又無親人而流落街頭，加入福利農田後每天報到辛勞農務工作，也露出許久未見的笑容。工頭黃三和帶領大家務農，他說原本大家都無精打采，但勞動後不但身體更健康，心情也更開朗了。
(中時)
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