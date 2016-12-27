陸媒警告：民進黨將把台邦交國輸到精光
聖多美普林西比（簡稱聖普）20日才宣布與台灣斷交，昨天(26日)就投向中國大陸懷抱，速度之快，不難讓人聯想到是大陸在從中「挖牆腳」。陸媒也很快發表措辭強硬的評論，稱民進黨準備把剩下的邦交國給輸光！
大陸官媒《環球時報》在中聖宣告復交後，於同一天發表社論文章，表示聖普肯定不是此輪與台灣斷交的唯一國家，接下來台灣將面臨斷交潮隨時可能爆發的不定時炸彈。到最後，僅有的21個邦交國或許一個不剩，更可能連非官方外交活動都無法開展。
文章說，中國大陸可以搞台灣的手段真是太多了，若台灣當局真要上賭桌與大陸較勁，那大陸的牌是永遠也出不完，甚至可以用凌遲的方式讓台灣知道痛。具體的作法，除了挖邦交國外，還可以進一步剝奪其「中華台北」名份，或動員一些國家把台方辦事處給撤離。
此外，軍事手段也不可或缺，必要時可以武力施壓、懲戒極端台獨份子，抓幾個觸犯大陸《反分裂法》的代表人物蹲苦牢。
文章強調，以上手段不只可行，還順應民心，因為大陸民眾早已對「哄台灣」失去耐性，人們對教訓台獨摩拳擦掌，皆欲除之而後快。或許這是兩岸走向統一必經的動盪階段，儘管大陸也會有所損失，但這是必須付出的成本代價！
文章最後表明，現在大陸已經成為主導台海局勢的唯一力量，美國說什麼已無足輕重。台方若持續緊抱美國大腿以抗衡大陸，最終只有死路一條，而大陸將在未來幾年證明這個論點。
(中時電子報)
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