森榮鴻入隊 崇越隼鷹組成火球鐵三角

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業餘成棒崇越隼鷹隊今天宣布，簽下中華培訓隊投手森榮鴻，下個月就會披上球衣比賽，與王鴻程、鄭文豪形成「火球鐵三角」。

22歲的森榮鴻今年參加中華職棒季中選秀，被Lamigo桃猿在第4輪選中，但雙方談約未達共識。森榮鴻後來加入U23世界盃中華培訓隊，9月在日本移地訓練時投出154公里的快速球，吸引日職球探注意。

崇越隼鷹是今年初甲組春季聯賽冠軍，森榮鴻加入之後，下個月的全球人壽盃臺灣成棒經典大賽就能代表崇越出賽。

森榮鴻將與隊上終結者王鴻程、王牌投手鄭文豪共組「崇越火球鐵三角」，最快球速都破150公里。身高194公分的王鴻程旅日多年，曾效力於日本BC聯盟的石川百萬之星隊，最高球速可達153公里。

職棒球員許基宏的弟弟許吉仁，最快球速146公里，控球精準；下勾投手黃子鵬出手點刁鑽，令打者難以掌握，兩人目前也都效力崇越隊。

美國職棒MLB中國棒球發展中心投手教練高登（Will Gorden）8月擔任客座指導時，曾對許吉仁、王鴻程的球路威力印象深刻。1051227

(中央社)