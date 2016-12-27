大陸土地使用權可免費續約？ 專家：樂觀誤讀
中國經濟網報導，12月23日，大陸國土資源部副部長王廣華在《自然資源統一確權登記辦法（試行）》新聞發佈會上表示，針對溫州當地20年住房土地使用權到期問題，可以不提出續期申請，不收取費用，正常辦理交易和登記手續。
對於此事，一些媒體和專家將之視為土地使用權到期後，在實踐和政策層面的一大突破，認為土地使用權70年後自動免費續期的問題已經解決了。
但經濟學者馬光遠認為，若就此認為以後土地使用權到期後不繳費自動續期，是一種過於樂觀的誤讀，因為國土部只是為了這次的溫州特例，若要徹底解決70年的問題，需要修改中國當下的《土地管理法》，解決《物權法》和《土地管理法》之間的矛盾和衝突，短期內很難解決。
(旺報)
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