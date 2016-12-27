智障男騎百里迷路 甜美女警助返家

宋男騎車百里，一路從高雄流浪到嘉義。（呂妍庭翻攝）

六腳分駐所員警顏紋伶外型甜美。（呂妍庭翻攝）

六腳分駐所員警顏紋伶外型甜美。（呂妍庭翻攝）

患有中度智能障礙的宋姓男子，20日從高雄市岡山家中騎腳踏車外出後不知去向，家人心急如焚，沒想到25日宋男竟然在嘉義縣六腳鄉蒜頭糖廠被六腳分駐所員警顏紋伶和康志遠發現，因宋男衣著邋遢，且不停自言自語，囔著「我要回家」，顏紋伶以行動電腦比對，確認宋男身分後聯絡家屬，得知兒子騎車離家百里，還能安然無恙被警方尋獲，宋父直呼不可思議。

六腳分駐所長陳來住指出，顏紋伶、康至遠平時認真負責，其中外型甜美的顏紋伶還是東海大學外文系高材生，這次全靠她機警第一時間用行動電腦M-police即時相片比對，馬上確認宋男身分，讓宋男流浪5天後，終於安全回家。

(中時)