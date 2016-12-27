互聯網＋最棒城市排行 杭州第一

陸媒報導，中國互聯網協會、新華網和螞蟻金服發佈了全大陸335個城市的「互聯網+」社會服務指數排名，杭州市以383.14分成為「互聯網+」程度最高、生活最智慧的城市，北京得分186.38僅排名第八。

排名前十為杭州、上海、南京、武漢、寧波、廣州、深圳、北京、蘇州、廈門。

在分項指數方面，杭州的便民服務新業態指數、交通運輸服務品質指數以及線上醫療新模式指數都是第一；武漢的創新政府網路化管理和服務指數為第一；廈門的大資料交通治理指數和珠海的新型教育服務指數也是第一。

指數報告顯示，在整體增長的同時，不同城市間的差距正在拉大，北上廣深等經濟發達城市增速更高，甘寧蒙新等地區增速相對較低，東北地區的成長也明顯低於區域平均。

(旺報)