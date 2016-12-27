國旅卡新制引反彈 林全：思考放寬限制
國民旅遊卡新制引發公務員反彈，行政院長林全今天表示，有聽到公務員抱怨，也在思考是否再放寬一點限制，約在明年2、3月就會有方案出爐。
林全下午與媒體茶敘時表示，這次限定國旅卡一半支出用於國內旅遊，主要是希望解決中國大陸旅客來台減少對旅遊業造成的衝擊，但不希望只是針對陸客團的旅行社，而是希望對台灣旅遊業的長期結構轉型有幫助，把危機當成轉機。
他表示，除了先前提出的新台幣3億元，政府認為國旅卡如果能有一些導引，應該會對整體方案有幫助，也能落實國旅卡原始精神，是基於這些考量推動新制。
林全表示，起初公務員其實沒有太多批評，被批評是因為誤解為要用在團體旅遊，大家不見得喜歡團體旅遊，其實方案中也有透過「台灣觀巴」和「台灣好行」，利用公共運輸系統的旅行方式，希望把台灣不錯的旅遊路線找出來。
他說，目前來台的自由行背包客，很多人搭捷運在大都會走一走就回去了，未來有這些路線，希望他們可以走出台北市。
林全表示，政府當然也聽到公務員的想法和抱怨，有思考是否要放寬一點，由於當中牽涉報帳系統，需要再做規劃，也許明年2、3月之後，會有一些更新的想法，讓公務員有更多選擇，交通部正在規劃中。
他說，在轉換過程中有不便、不適應或誤會，政府非常重視這些意見，會根據意見做修改，希望因為國旅卡加入，讓旅遊業轉型做得更好，也希望公務員體諒政策，一起來努力，不理想的地方隨時可做調整。1051227
(中央社)
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