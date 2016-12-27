苗栗拚經濟 上海推介會行銷雙慢城

苗栗縣長徐耀昌今天率團前往上海市舉辦「愛上苗栗、相約慢城」推介會，除行銷農特產品外，也向上海市民介紹苗栗雙慢城魅力，以好山、好水、好人情，拓展國際旅遊市場。

苗栗縣政府為拓展國際旅遊觀光市場，今天到上海市普陀區克莉絲汀辦理「愛上苗栗、相約慢城Eyes on Miaoli, Let’s Date」推介會，推廣苗栗在地農特產品及觀光旅遊，徐耀昌率農業處、工商發展處、文化觀光局以及苗栗縣文化觀光協會、旅行商業同業公會等5個協會團體、16家業者，在會場中展示多樣化的套裝行程與文創商品。

會中，徐耀昌等人與上海市台辦主任李文輝、上海旅遊局副局長程梅紅等人共同見證下，由苗栗縣旅行商業同業公會理事長賴志明、文化觀光協會理事長鄭順福、觀光協會理事長江德利、糕餅商業同業公會理事長蔡其宗、休閒農業發展協會總幹事何鈺男，與上海錦江旅遊控股有限公司等4家旅行業者，共同簽署合作意向書，拓展2地旅客觀光旅遊市場並行銷苗栗縣觀光旅遊活動。

徐耀昌表示，苗栗縣三義和南庄鄉今年初同時獲得國際慢城組織認證，成為全台灣唯一擁有「雙慢城」的縣市，這次推介會，除展示相關旅遊商品，也規劃產業故事館、跟著鄉味趣旅行、好食餅漫遊趣以及文化創意新苗栗等4大主題展區，呈現客家文化、閩南風情及原住民熱情，歡迎上海市民造訪苗栗，深入體驗慢城之旅。

苗栗縣政府指出，上海市不但是中國鐵路和航空樞紐，更是全世界數一、數二的貨櫃港，根據統計上海地區民眾旅遊喜好「自由行」，期望透過推介會，讓上海認識苗栗，吸引更多上海地區旅客到苗栗觀光旅遊。1051227

(中央社)