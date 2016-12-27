網傳北京地鐵8人集體喝農藥自殺

中國大陸微博上今天流傳一段影片，網民宣稱影片中8人集體在北京地鐵站喝農藥自殺。但截至今天傍晚，微博上的影片已無法收看。大陸主流媒體並未報導這項消息，大陸官方也未對外證實。

此外，微博流傳，這些人是天津現貨交易所金融詐騙受害者，他們因投訴無門、欠下巨額債務而走投無路，才選擇於26日在北京地鐵上服毒自殺。

根據大陸網民流傳的影片截圖顯示，影片中的民眾服用瓶裝農藥，並有數人倒臥在地。

然而，截至27日晚間6時30分，微博上的影片點擊後只會出現「內容由於版權問題無法播放」等字樣，已無法觀看。而中國大陸主流媒體並未報導這起網傳自殺事件，大陸官方也未對外證實。

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(中央社)