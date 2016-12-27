5歲童疑受虐交付保護 印度促挪威還人

我要評比

挪威兒童福利機構將1名5歲男童帶離他印度裔的父母、以保護這名疑似受虐兒後，印度外交部長史瓦拉吉今天介入，呼籲挪威當局將這名男童送還給他的生身父母。

「今日印度報」（India Today）和法新社報導，印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）說，印度大使今天稍晚將會晤挪威當局，討論本案，並矢言將採取「堅定立場」。

挪威兒福機構2011年也曾將2名印度籍幼兒帶離他們的父母，導致兩國橫生齟齬。

史瓦拉吉推文說：「我無法接受寄養父母能比生身父母給這名男童更好照顧的說法。」史瓦拉吉透露，她是為了男童的印度籍母親介入此事。至於男童父親和這名男童則是揶威籍。

史瓦拉吉推文說：「養父母完全不理會印度文化和我們的飲食習慣。我們希望艾揚（Aryan）能夠重回生身父母的懷抱。」

印度媒體引述男童父親的話說，在毫無預警情況下，艾揚在12月13日被帶離學校，目前被安置在奧斯陸市郊的兒童之家。

男童父親說，警方之後上門，訊問他的妻子，並指控他倆毆打他們的兒子。不過，男童父親聲稱這項指控「毫無根據」。

2011年的那起事件吸引印度媒體大篇幅報導，多數批評挪威當局，並引爆兩國外交齟齬。

當時那兩個幼兒的家人將此歸咎於文化偏見，以及兩國對兒福抱持不同看法。

那2名兒童的父母同意將小孩的監護權交給其他親人後，他們最終返回印度。（譯者：中央社趙蔚蘭）1051227

(中央社)