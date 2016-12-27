元旦假期海運疏運 提供15萬人次運能
交通部航港局今天表示，明年元旦連續假期海運疏運期間自本月30日（星期五）起至明年1月3日（星期二）止共計5天，預計提供臺灣本島與離島間5條航線及金馬小三通4條航線，總計656航次，預估可提供15萬1,618人次運能。
交通部航港局為確保民眾返鄉及旅遊皆可以「開開心心出門、平平安安回家」，要求所屬北部、中部、南部及東部航務中心轄區業者，在疏運前加強船舶保養維修及辦理適航性安全檢查，並於疏運期間安排人員至各地客船碼頭，督導檢查載客船舶救生及救火等設備，嚴格要求業者不得超載旅客，維護旅運安全，提供便捷且舒適的海運運輸服務。
航港局表示，疏運期間若遇不可抗力因素導致載客船舶無法航行，航港局各航務中心除要求業者於營業售票處所張貼公告、透過各傳媒通路對外公布，並以簡訊通知已購票乘客外，也會視情況啟動與交通部民用航空局海空資訊通報及支援協調機制，請民用航空局協調加派班機疏運旅客。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。