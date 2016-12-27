元旦假期海運疏運 提供15萬人次運能

交通部航港局今天表示，明年元旦連續假期海運疏運期間自本月30日（星期五）起至明年1月3日（星期二）止共計5天，預計提供臺灣本島與離島間5條航線及金馬小三通4條航線，總計656航次，預估可提供15萬1,618人次運能。

交通部航港局為確保民眾返鄉及旅遊皆可以「開開心心出門、平平安安回家」，要求所屬北部、中部、南部及東部航務中心轄區業者，在疏運前加強船舶保養維修及辦理適航性安全檢查，並於疏運期間安排人員至各地客船碼頭，督導檢查載客船舶救生及救火等設備，嚴格要求業者不得超載旅客，維護旅運安全，提供便捷且舒適的海運運輸服務。

航港局表示，疏運期間若遇不可抗力因素導致載客船舶無法航行，航港局各航務中心除要求業者於營業售票處所張貼公告、透過各傳媒通路對外公布，並以簡訊通知已購票乘客外，也會視情況啟動與交通部民用航空局海空資訊通報及支援協調機制，請民用航空局協調加派班機疏運旅客。

(旺報)