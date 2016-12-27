台灣版蔦屋書店來了！明年1月24日統一時代開幕
中環集團旗下子公司得利影視，與在日本經營1424家TSUTAYA店舖的株式會社TSUTAYA，攜手開設的「TSUTAYA BOOKSTORE信義店」是台北一號店，今天（27日）稍早確定明年1月24日在統一時代5樓開幕，讓不少日本蔦屋書店的粉絲終於盼到了。
株式會社TSUTAYA隸屬於專門企畫Lifestyle提案的Culture Convenience Club株式會社（以下稱CCC）集團，CCC經營的「代官山蔦屋書店」被選為「世界最美20間書店」。TSUTAYA BOOKSTORE與蔦屋書店一樣都是BOOK & CAFÉ經營模式，是一個更為輕鬆休閒的書店品牌。
業者表示，TSUTAYA BOOKSTORE會販售暢銷的中文書籍、精選的藍光及DVD，並從日本引進日文雜誌、日文書籍、外文書，還有豐富生活的雜貨文具，以及只有日本蔦屋書店才有的限定自有品牌商品。書店並會與日本涉谷的咖啡餐廳 「WIRED TOKYO」聯手打造出BOOK & CAFÉ Style的全新生活品味。
為慶祝即將開幕，明年1月23日會舉辦「遇見‧生活」座談會與搶先內覽會，邀藝人陳柏霖、日本CAFÉ COMPANY社長楠本修二郎，及TSUTAYA台灣總經理安田秀敏出席，暢談如何以Lifestyle做文化交流，詳洽TSUTAYA BOOKSTORE TAIWAN臉書粉絲團。
(中時)
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