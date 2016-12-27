酒後心情差 失業男持刀猛刺狼犬10多刀被法辦

德國狼犬無故被酒醉男子持刀刺傷，躺在血泊中，飼主送至獸醫院治療後，已返回休養。（胡欣男翻攝）

失業的賈姓男子在家喝酒解悶，酒醉出門散心，卻被有人飼養的狼犬狂吠，他不爽：「連狗都欺負我！」竟持綁有短刀的長棍朝狼犬猛刺後離開，14分鐘又折返攻擊，至少刺了10多刀。飼主發現報案，北市警南港分局循線找到賈男，依動保法與毀損罪嫌函送法辦。

36歲賈姓男子昨上午在八德路租屋處喝高梁，酒後出門散步，走到南港區玉成街一帶，被機車行旁邊巷弄綁著的德國狼犬狂吠，他酒醉心情不好，看狼犬不順眼，竟持隨身攜帶的短刀，綁在長棍前，朝激動的狼犬猛刺，他見狼犬鮮血直流才離開，14分鐘後又折返補刀。

飼養狼犬的機車行黃姓老闆事後發現，愛犬「money」躺在血泊中奄奄一息，趕緊通報台北市動保處，並將愛犬送往獸醫院治療，所幸無生命危險。

轄區南港警方接獲動保處通知，聯繫黃姓飼主了解案情，並調閱監視器追查，鎖定賈姓男子刺狗後徒步走回租屋處，昨下午找到賈到案說明。賈供稱，最近失業心情差，連續幾天在家喝酒，酒後被狗吠，一時失控才會傷害狼犬，對飼主很抱歉。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時)