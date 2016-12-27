明代張獻忠四川江口沉銀遺址 將開挖
中新社報導，中國大陸國家文物局國家文物局批覆，四川文物部門將對曾遭盜挖的明代張獻忠「江口沉銀遺址」進行考古挖掘。目前，當地已在沉銀遺址區域河道開展圍堰施工。
報導指出，江口沉銀遺址近年屢遭盜挖。今年10月，眉山市警方公布江口沉銀遺址文物盜掘倒賣案宣告偵破，追回文物千餘件。
但專家表示，遺址如果僅靠嚴防死守，要全面保護難度很大，而目前掌握的水下技術已具備挖掘條件。四川省文物考古研究院將在江口大碼頭至江口漢崖墓博物館區間的河道內進行考古挖掘。
張獻忠是陜西延安人，明朝崇禎三年（1630年）在米脂參加農民起義，一度占據武昌、長沙，控制湖南全省、湖北南部等地區。
1644年，張獻忠攻破成都，在成都稱帝，並以成都為西京。張獻忠在成都立足不久，就與南進的清軍展開惡戰。1646年，張獻忠在四川西充鳳凰山與清軍戰鬥時被箭射死。而張獻忠兵敗四川時曾有大量金銀財寶沉入岷江。
2015年底，北京故宮博物院考古研究所、中國大陸國家博物館綜合考古部、大陸國家文物局水下考古研究所等單位的專家出具意見書認為，眉山市彭山區的「江口沉銀遺址」即為歷史記載的張獻忠沉銀中心區域之一。1051227
(中央社)
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